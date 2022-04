Il faut faire toute la vérité sur la tuerie de Boutcha

Des corps de civils sur les trottoirs, des habitants traumatisés, une ville dévastée… Européens et Américains dénoncent des crimes de guerre. De nouvelles sanctions contre la Russie se préparent.

Une vingtaine de cadavres jonchant les rues. Des témoignages d’exécutions sommaires. 300 corps enterrés dans des fosses communes, selon des sources ukrainiennes… Le retrait volontaire de l’armée russe des villes proches de Kiev s’est accompagné d’exactions et d’atrocités qui renvoient à une manière de faire la guerre dont l’Europe pensait être désormais préservée. A Boutcha, les troupes de Vladimir Poutine ont de nouveau pris pour cible des civils. Ici, elles ont abattu froidement des hommes sans défense. L’une des victimes avait les mains liées dans le dos.

Les images livrées par les médias et les réseaux sociaux ont immédiatement fait rejaillir le spectre de massacres passés, dont celui de Srebrenica. En juillet 1995, l’armée serbe avait tué près de 8.000 hommes et adolescents bosniaques lors de ce qui allait être qualifié de « génocide » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et par la Cour internationale de justice.