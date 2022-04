Même Pogacar n’a pas réussi à terrasser Van der Poel

La petite histoire, taquine à souhait, retiendra peut-être que Tadej Pogacar est le premier coureur à terminer quatrième d’un sprint à deux à Audenarde. Sa version plus brillante soulignera la résistance de l’ogre Mathieu van der Poel qui ajoute un deuxième Tour des Flandres à sa plantureuse collection. Elle exaltera aussi, dans ses pages à souvenirs grandioses et épopées, le Slovène magnifique, intouchable sur le pavé d’un Ronde qu’il découvrait. Quatrième dans la véhémence d’une conclusion complètement foirée, le double vainqueur du Tour de France n’est pourtant pas passé bien loin du Graal. Deux mètres. Même pas, en fait, quand dans l’ultime ascension du Paterberg, il a allumé le granit, poussant Mathieu van der Poel au supplice, bouche grande ouverte et jambes fracassées par l’intensité. « J’étais à la limite. Je n’ai jamais puisé aussi loin », confesse d’ailleurs le Néerlandais, qui a perdu la roue avant de recoller dans le coup de reins du caractère, en tirant comme un buffle sur son guidon.