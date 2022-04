Un record et un retour en Europe pour l’Union

L’Union terminera la phase classique avec 14 victoires, 2 nuls et une seule défaite à l’extérieur, totalisant 44 points sur 51 possibles. Aucune équipe n’a fait mieux depuis l’instauration de la victoire à trois points lors de la saison 1996-1997 !

Le score à battre était de 42 points et détenu par le FC Bruges depuis 2000-2001. Le record désormais établi par l’Union est incontestable (que le championnat se joue à 16 ou 18 équipes) car le club saint-gillois détient également le plus haut ratio de points pris par match : 2,57.

Grâce à cette victoire, l’USG va aussi retrouver la coupe d’Europe la saison prochaine. Et ce sera un événement. Car le matricule 10 n’a plus disputé le moindre match sur la scène continentale depuis le 7 octobre 1964 ! Clin d’œil du destin, le dernier adversaire rencontré par les Saint-Gillois était la Juventus de Turin, club créé le 1er novembre 1897, soit le même jour exactement que l’USG. Et si ces deux vieilles dames se retrouvaient d’ici quelques mois pour fêter leur 125e anniversaire ?

Aujourd’hui, cette possibilité ne relève plus de l’utopie.