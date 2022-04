Une délégation de 777 Partners, nouveaux propriétaires du Standard, était bien présente à Sclessin ce dimanche

Comme prévu, une délégation de six personnes représentant le fonds d’investissement américain 777 Partners, appelé à prendre dans les prochains jours le relais de Bruno Venanzi aux commandes du Standard (le closing, la clôture de la cession du club, est fixée au 15 avril) était présente dimanche en début d’après-midi au stade de Sclessin pour assister au match perdu face au leader unioniste. Arrivé en bord de Meuse une heure avant le coup d’envoi de la rencontre, ce petit groupe était emmené par Josh Wander (avec casquette), qui a fondé et dirigé cette société basée à Miami avec Steven W. Pasko, mais aussi Andres Blasquez, le CEO de Genoa, qui ont suivi le match assis côte à côte dans la tribune principale après avoir débarqué à Liège dans le courant de la matinée. Les deux hommes resteront quelques heures de plus dans la Cité ardente puisqu’il est prévu qu’ils rencontrent ce lundi dans le courant de la matinée les responsables de plusieurs départements du Standard, pour une première prise de contact, avant de rentrer dare-dare en Italie. Direction Vérone plus précisément où le CFC Genoa, qui joue son maintien dans le Calcio, défiera Hellas sur le coup de 18h30. À Sclessin, Josh Wander et Andres Blasquez ont été accueillis par Bruno Venanzi et Pierre Locht, qui fait aujourd’hui office de CEO ad interim du Standard et devrait poursuivre son travail à Sclessin lorsque l’embarcation liégeoise naviguera sous bannière américaine.