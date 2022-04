Stéphane Bréda revient sur la phase polémique de Standard-Union: «Le tacle de Joachim Van Damme? Disons que c’était une carte orange...»

À la 78e minute, Joachim Van Damme y va d’un tacle très sévère sur Loïc Lapoussin. Nathan Verboomen sort la carte jaune, plutôt que la rouge… « D’accord avec lui », tranche notre consultant Stéphane Bréda. « Disons que c’est une carte orange… Le referee tient compte du contexte très correct jusque-là et voit aussi que Lapoussin n’a rien. Sa décision aurait pu être autre dans un match pourri où il aurait déjà dû sortir cinq cartes jaunes. Ici, on est dans la zone grise et c’est aussi l’avis du VAR, qui ne va pas contre l’interprétation et le ressenti de Nathan Verboomen. »