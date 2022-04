L’Union déroule, le Standard s’écroule

Le contraste est total, saisissant, même si quelques mètres seulement séparent les joueurs unionistes de leurs adversaires liégeois. Alors que Casper Nielsen et ses équipiers entament une énième danse aux coins des tribunes 2 et 4 de Sclessin, tout à leur bonheur d’être assurés désormais de terminer la phase classique du championnat en tête et de retrouver l’Europe après… 58 ans d’absence, la bande à Mehdi Carcela effectue à pas feutrés un dernier tour de stade, un peu forcé, sous les sifflets et les quolibets d’un public liégeois qui aura littéralement vécu une saison en enfer, avec neuf défaites (!) concédées par leurs favoris en bord de Meuse (pour trois succès seulement) et un bilan de 27,5 % des points pris à domicile.