Joris Kayembe: «Le score fait mal, mais il est mérité et logique»

Moins percutant sur son flanc que ces dernières semaines face à une formation anderlechtoise qui a totalement étouffé les Carolos en première période avant d’être efficace en deuxième, Joris Kayembe ne se voilait pas la face après le match. « C’était compliqué. Anderlecht est très bien rentré dans la partie et était très fort ce dimanche. On a beaucoup souffert et le score fait mal, mais il est mérité et logique », témoignait ainsi le Zèbre, conscient de la différence de niveau entre les deux formations ce dimanche en début de soirée. Charleroi a d’ailleurs terminé la partie avec une seule frappe, tandis qu’Anderlecht en a accumulé vingt ! « C’est un match à oublier, mais il faut en tirer les leçons. On a concédé beaucoup d’occasions et je pense que leur gardien n’a même pas plongé. Notre adversaire a gardé le ballon, on n’arrivait même pas à passer le milieu de terrain donc on doit oublier tout ça et essayer de gagner contre Zulte. »

Alors qu’Anderlecht a réintégré le Top 4 à l’occasion de ce week-end suite au partage de Gand, le Sporting de Charleroi a confirmé qu’il était un gros ton en dessous des quatre formations actuellement qualifiées pour les Champions Playoffs. « On a montré des lacunes contre les quatre équipes du Top 4 donc on n’a rien à revendiquer, même si je n’ai pas vraiment d’explication sur le fait qu’on ait un tel bilan (NDLR : 1/24) contre ces quatre clubs. On a quelques lacunes et je pense que ça se voit contre ces équipes-là. On va essayer de bien terminer la saison maintenant. »