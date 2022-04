Un nouveau récital pour Joshua Zirkzee: «Bien finir la saison… collectivement»

Parfaitement lancée par le partage des points concédés avant la rencontre face à Charleroi par le rival gantois, elle s’est poursuivie avec ce succès convaincant au cours duquel le Néerlandais a joué un rôle majeur agrémenté d’un nouveau but d’exception, son 14e de la saison. « En allant nous échauffer, on savait que c’était 2-2 à quelques minutes de la fin », expliquait le joueur prêté par le Bayern Munich. « Plus tard, on nous a avertis que le score était resté en l’état. On a alors pu se concentrer sur notre propre jeu et, même si on a connu l’un ou l’autre moment plus délicat avant le repos, je pense qu’on a livré un excellent match, au cours duquel on a pris – et donné – beaucoup de plaisir. Ce large succès est mérité. Du coup, on a de nouveau notre sort entre les mains, ce qui est plus confortable mais pas gagné pour autant. On essayera, le week-end prochain à Courtrai, de valider notre ticket pour les Playoffs 1. »

Quel avenir pour lui ?

Très complémentaire et complice avec Christian Kouamé (« ce qui est logique parce qu’on se connaît de mieux en mieux, match après match »), Joshua Zirkzee prend visiblement beaucoup de plaisir sur les pelouses belges. Audacieux dans ses gestes techniques, efficace à la finition, il rêve d’offrir une belle fin de saison à son équipe. « Se qualifier pour les Playoffs 1 serait en effet une excellente chose… collectivement », explique-t-il avec un grand sourire quand on lui demande si une qualification européenne pourrait l’inciter à prolonger son séjour à l’ombre de Saint-Guidon. « Honnêtement, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir et cela ne me préoccupe pas. Avant cela, on a le match à Courtrai ainsi qu’une finale de Coupe à gagner. Et puis, je l’espère, ces Playoffs 1 à disputer. Entre la Coupe et eux, mon cœur balance ce serait bien de les accrocher tous les deux, peu importe. Après seulement on pensera à mon avenir… »