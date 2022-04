Des Mauves inspirés ne loupent pas l’aubaine

Quel a été l’impact du but égalisateur (2-2) d’un Cercle prêt à tout pour rendre hommage à son gardien disparu – Miguel Van Damme – face à Gand dans les esprits anderlechtois ?

« Aucun », coupe Vincent Kompany. « On connaissait le résultat de Gand et on a entendu les cris des supporters venant de l’Avenue Theo Verbeeck (NDLR : celle jouxtant le stade du RSCA). Mais cela n’a pas eu d’influence sur notre début de rencontre. A domicile, on veut toujours bien entame le match. » C’est la version du coach anderlechtois.