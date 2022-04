Remco Evenepoel: «Un podium au Tour du Pays Basque, ce serait beau!»

L’océan fouette ses écumes sur les plages trop froides de la Côte basque où la course qui porte le nom de sa région « Itzulia basque country » démarre ce lundi (et se termine samedi) par un contre-la-montre de 7,51 kilomètres dans les raidards de la ville balnéaire où pavés, chemins étroits et virages masqués serviront de rampe de lancement. Pas de quoi ravir les purs rouleurs de chrono, comme Evenepoel. De retour d’un stage au volcan du Teide (Tenerife), point de passage obligé moderne, désormais, pour beaucoup de coureurs, le Brabançon espère apporter à son équipe Quick Step un peu de réconfort par ces moments historiquement difficiles pour la formation belge. Le Pays Basque n’est pas une fin en soi pour Evenepoel, une préparation toutefois idéale pour ses deux objectifs du printemps, la Flèche brabançonne et Liège-Bastogne-Liège.