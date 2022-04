Grammy Awards: Jon Batiste remporte l’album de l’année, Bruno Mars primé pour «Leave The Door Open»

Le projet rétro Silk Sonic, porté par Bruno Mars et Anderson.Paak, a remporté quatre prix au total, dont les trophées convoités de la chanson de l’année et de l’enregistrement de l’année, tandis que la jeune popstar Olivia Rodrigo, 19 ans, s’impose en tant que « révélation de l’année ».

Album de l’année

« We Are » – Jon Batiste

Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre

« Leave The Door Open » – Silk Sonic

Chanson de l’année, attribuée aux auteurs et compositeurs

« Leave The Door Open » – Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & ; Bruno Mars, auteurs (Silk Sonic)

Révélation de l’année

Olivia Rodrigo

Meilleur clip vidéo

« Freedom » – Jon Batiste

Meilleur album de rap

« Call Me If You Get Lost » – Tyler, The Creator

Meilleure performance de rap

« Family Ties » – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Meilleur album de rock

« Medicine At Midnight » – Foo Fighters

Meilleur album de pop vocale

« Sour » – Olivia Rodrigo

Meilleure performance pop en solo

« drivers license » – Olivia Rodrigo

Meilleur album de musique du monde

« Mother Nature » – Angélique Kidjo