La Russie dément le massacre de civils à Boutcha et veut réunir le Conseil de sécurité de l’ONU

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche les dirigeants russes de « tortures » et de « meurtres » après la découverte à Boutcha, dans la région de Kiev, de fosses communes et de centaines de corps de civils.

Moscou a démenti avoir tué des civils. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les images de cadavres dans les rues de la ville étaient « une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux ».

Une responsable du gouvernement américain a dénoncé la demande de la Russie au Conseil de sécurité.

« La Russie a recours au même scénario que pour la Crimée et Alep : forcée de défendre l’indéfendable (ici, les atrocités de Boutcha), la Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU de façon à feindre l’indignation et à demander des comptes », a tweeté la responsable de l’Agence américaine pour le développement international (USAid), Samantha Power, ancienne ambassadrice de son pays aux Nations unies. « Personne n’y croit », a-t-elle ajouté.

Sanctions « dans les prochains jours »

Les Occidentaux ont dénoncé des « crimes de guerre » ou réclamé une enquête pour établir les faits. Ils veulent désormais adopter de nouvelles mesures contre Moscou, après avoir déjà acté plusieurs trains de sanctions depuis le 24 février et le début de l’invasion russe, ciblant massivement des entreprises, des banques, des hauts responsables, des oligarques et interdisant l’exportation de biens vers la Russie.

« Plus de sanctions et d’aide de l’UE sont en chemin », a, le premier, tweeté dimanche le président du Conseil européen, Charles Michel.

« Nous déciderons de nouvelles mesures entre Alliés dans les prochains jours », a avancé de son côté le chancelier allemand Olaf Scholz, assurant que « le président Poutine et ses soutiens en subiront les conséquences ».

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a affirmé, dans un communiqué transmis à l’AFP, qu’« une pression économique et internationale la plus forte possible doit être maintenue et renforcée sur la Russie pour contraindre les autorités russes à mettre fin à la guerre d’agression ».

Et le Premier ministre Boris Johnson a promis sur Twitter que les Britanniques allaient « renforcer (leurs) sanctions ».