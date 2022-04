Elise Mertens, battue en finale du double à Miami: «Nous avons eu trop de hauts et de bas»

Elise Mertens était déçue, dimanche, d’avoir échoué en finale du double du tournoi WTA 1000 sur dur de Miami, qu’elle avait déjà remporté en 2019. Avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 6 en double), la Limbourgeoise (WTA 3), 26 ans, a même raté le coche, s’inclinant 7-6 (7/3) et 7-5 contre la Russe Vera Zvonareva (WTA 40) et l’Allemande Laura Siegemund (WTA 93) après avoir mené 4-1 dans le premier set et pu servir pour égaliser à une manche partout.

« Le match était très équilibré », a-t-elle confié après sa défaite. « Dans le premier set, nous n’avons pas saisi nos occasions et cela nous a coûté cher. J’ai donné tout ce que j’avais, mais nos adversaires ont joué de manière un peu plus stable. Nous avons eu trop de hauts et de bas. Mais bon, après ma défaite prématurée en simple (NDLR : dès son entrée en lice contre la Tchèque Linda Fruhvirtova, 16 ans, 279e mondiale), ce n’est pas un mauvais résultat. Miami est tout de même un gros tournoi du circuit. C’est quelque chose à quoi me raccrocher pour la suite. »