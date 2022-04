Bernard Delvaux: «Le déficit en logements est généralisé dans le monde et il est structurel»

Ancien patron emblématique de la Sonaca (secteur aéronautique wallon), Bernard Delvaux se retrouve depuis six mois à la tête d’Etex, une entreprise belge, discrète, spécialisée dans la production de matériaux de construction (panneaux en plâtre, en fibre-ciment, isolation, protection incendie…) qui emploie 11.500 personnes dans 110 usines réparties dans 45 pays. Il est le premier à souligner qu’il hérite d’une entreprise saine et performante et qu’il n’est là que depuis peu. N’empêche, c’est lui qui annonce, pour 2021, les meilleurs résultats de l’histoire de la société, une année pourtant marquée, mondialement, par les effets persistant de la pandémie du Covid. Avec un chiffre d’affaires de 2,97 milliards et un cash-flow d’exploitation récurrent (Rebitda, bénéfice de la société avant soustraction des intérêts, des impôts…) de 570 millions, Etex a performé.