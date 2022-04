Guerre en Ukraine: les chefs d’Etat européens condamnent le massacre de Boutcha, certains évoquent un «génocide»

« Ce qui s’est passé à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires », a déclaré le président français sur France Inter. « Donc, nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier l’Allemagne » dans « les prochains jours », a-t-il ajouté, en évoquant des sanctions individuelles et des mesures sur « le charbon et le pétrole ».

Avec « ce qui est en train de se passer », notamment « à Marioupol, il faut qu’on envoie le signal que ce sont notre dignité collective et les valeurs que nous défendons », a poursuivi Emmanuel Macron, qui était interrogé sur l’Ukraine comme président et non comme candidat à la présidentielle.

Il a réaffirmé, comme il l’avait fait dimanche dans un tweet, être « extrêmement choqué » par « les scènes insoutenables » à Boutcha, qu’il faut condamner « avec la plus grande fermeté ». « Il y a des indices aujourd’hui très clairs de crimes de guerre » et « il est à peu près établi que c’est l’armée russe » qui était dans cette petite ville où des civils ont été massacrés. « La justice internationale doit passer. Celles et ceux qui ont été à l’origine de ces crimes devront en répondre » car « il n’y aura pas de paix sans justice », selon lui.

le Premier ministre espagnol évoque un possible « génocide »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a évoqué lundi un possible « génocide » en Ukraine après le massacre de civils mis au jour à Boutcha, près de Kiev, à la suite du retrait des troupes russes.

« Nous allons faire tout notre possible pour que ceux qui ont perpétré ces crimes de guerre ne restent pas impunis et puissent comparaître devant les tribunaux, dans ce cas précis devant la Cour pénale internationale, pour répondre de ces cas présumés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et, pourquoi ne pas le dire également, de génocide », a déclaré M. Sanchez lors d’un forum économique.

Le Premier ministre polonais propose une commission d’enquête internationale

Le Premier ministre polonais a appelé lundi à créer une commission d’enquête internationale sur « le génocide » commis selon lui par l’armée russe dans des villes ukrainiennes, dont Boutcha.

« Ces massacres sanglants commis par des Russes, des soldats russes, méritent d’être appelés par leur nom. C’est un génocide, et il doit être jugé », a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki. « C’est pourquoi nous proposons de mettre en place une commission internationale pour enquêter sur ce crime de génocide. »

Une telle commission est « indispensable si nous voulons connaître la vérité sur l’étendue des crimes fascistes russes », a encore dit le Premier ministre polonais.

Mateusz Morawiecki a également appelé à de nouvelles sanctions de l’Occident envers la Russie et comparé le président russe Vladimir Poutine à de sanglants dictateurs du passé.

« Des sanctions claires et déterminées sont nécessaires. Ces sanctions ne fonctionnent pas », a déclaré M. Morawiecki s’adressant notamment au président français Emmanuel Macron.

« Monsieur le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu’avez-vous obtenu ? On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels, les criminels doivent être combattus », a-t-il dit.

« Personne n’a négocié avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot », a lancé le Premier ministre polonais, accusant certains dirigeants européens « d’atermoiements » et « de langue de bois ».

« Ce ne sont pas les voix des hommes d’affaires allemands, des milliardaires allemands, qui vous empêchent probablement d’agir, qui devraient être entendues fortement à Berlin aujourd’hui, mais les voix de ces femmes et enfants innocents. Les voix de ceux qui sont assassinés », a-t-il encore déclaré s’adressant au chancelier allemand Olaf Scholz.

Le nombre total de morts reste encore incertain. Selon la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kiev récemment repris aux troupes russes. Moscou a démenti toute exaction de son fait.

Des nouvelles sanctions à venir

Les Occidentaux ont dénoncé des « crimes de guerre » ou réclamé une enquête pour établir les faits. Ils veulent désormais adopter de nouvelles mesures contre Moscou après avoir déjà acté plusieurs trains de sanctions depuis le 24 février et le début de l’invasion russe, ciblant massivement des entreprises, des banques, des hauts responsables, des oligarques, et interdisant l’exportation de biens vers la Russie.

« Plus de sanctions et d’aide de l’UE sont en chemin », a, le premier, tweeté dimanche le président du Conseil européen, Charles Michel.

« Nous déciderons de nouvelles mesures entre Alliés dans les prochains jours », a avancé de son côté le chancelier allemand Olaf Scholz, assurant que « le président Poutine et ses soutiens en subiront les conséquences ».

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a affirmé, dans un communiqué transmis à l’AFP, qu’« une pression économique et internationale la plus forte possible doit être maintenue et renforcée sur la Russie pour contraindre les autorités russes à mettre fin à la guerre d’agression ».

Et le Premier ministre Boris Johnson a promis sur Twitter que les Britanniques allaient « renforcer (leurs) sanctions ».

Quelles sanctions ? Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a cadré ses attentes dans un tweet : « J’exige de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 MAINTENANT : embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon, fermer tous les ports aux navires et marchandises russes, déconnecter toutes les banques russes de Swift. »

L’UE discute « en urgence » de nouvelles sanctions contre Moscou

Ce lundi, le haut-représentant de l’Union européenne, Josep Borrell a indiqué que l’UE discutait en « urgence » de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l’Allemagne, après la découverte d’un grand nombre de corps de civils dans la région de Kiev, notamment à Boutcha.