Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins évoluent en ordre dispersé

KBC (65,22) cédait par contre 0,1% alors que Ageas (46,26) repassait d'une fraction dans le vert ; VGP (236,50) et Solvay (89,06) reperdant 0,4 et 0,9% tandis que UCB (08,60) gagnait 0,1%.

arGEN-X (296,20) et Galapagos (59,48) emmenaient les hausses avec des gains de 2 et 1% en compagnie de AB InBev (55,58) qui gagnait 1,1%.

Umicore (40,17) remontait de 0,6% contrairement à Aperam (40,00) et D'Ieteren (155,80) qui abandonnaient 0,6 et 0,7%, Proximus (16,58) cédant 1%.

Deceuninck (2,70) et Bekaert (36,02) reculaient de 1,4 et 0,6%, Euronav (9,89) et CFE (128,20) de 1,4 et 1,4%, Econocom (3,88) et Kinepolis (54,10) de 2,7 et 1,2%.

DMS Imaging (0,19) se distinguait enfin par un rebond de 15,8%, Onward Medical (7,85) et Celyad (2,15) remontant de 2,7 et 2,1% alors que Mithra (12,42) perdait 3,4% et Bone Therapeutics (0,36) près de 1,4 % comme Biotalys (7,10).