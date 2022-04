Ligue des champions: un choc Manchester City-Atlético Madrid en ouverture des quarts ce mardi

Le bal des quarts sera lancé ce mardi par un duel détonnant entre City et l’Atlético, mais aussi un match Benfica – Liverpool.

Les deux géants du football anglais Liverpool et Manchester City ouvrent les quarts de finale de la Ligue des champions mardi (21h00), avec un duel contre Benfica pour les Reds, et surtout une opposition de style entre les Citizens et l’Atlético Madrid.

Les joueurs de Pep Guardiola, au football résolument offensif, devront se défaire des Colchoneros de Diego Simeone, adepte de la rigueur défensive et du pragmatisme.