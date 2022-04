«Je fais plaisir aux communes, en particulier aux communes socialistes»: la ministre Lalieux crée la polémique

Evoquant la rénovation de plus de 1.000 logements sociaux et la construction d’une nouvelle salle de sport à Evere et Koekelberg, la ministre Karine Lalieux a déclaré : « Beliris, c’est juste du bonheur. J’ai une enveloppe d’investissements, et je fais plaisir à l’ensemble des communes et en particulier, évidemment, aux communes socialistes ».

Ecolo et Groen, au pouvoir avec le Parti socialiste au niveau fédéral et bruxellois, n’ont pas manqué de réagir par le biais d’un communiqué. « Si ces propos sont avérés, ils témoignent d’une vision clientéliste insupportable. Le fonds Beliris n’a qu’une seule fonction : promouvoir le rayonnement de Bruxelles comme capitale et ville internationale, et cela au service de l’ensemble des Bruxellois et Bruxelloises et de tous ses visiteurs et visiteuses. ».

« Il faut que la Ministre comprenne que Beliris, ce n’est pas de l’argent de poche pour financer les copains. », a ajouté le député fédéral Guillaume Defossé. Il demande par ailleurs un audit de tous les projets financés par Beliris depuis que la Ministre est en place « afin d’évaluer si un saupoudrage a bel et bien été effectué selon des critères purement politiques et non objectifs ».

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a également réagi sur Twitter. « L’argent public mérite mieux que le copinage. Comme Ecolo nous estimons que l’audit de Beliris est nécessaire. ».

La ministre Karine Lalieux a réagi aux critiques sur Twitter. Souhaitant « remettre dans leur contexte » les propos tenus lors du meeting, elle a argumenté qu’elle s’adressait à des militants socialistes, et a donc évoqué les projets dans les communes des élus présents dans l’assemblée. « Mais que ce soit pour le stade de hockey à Uccle, la piscine Neptunium à Schaerbeek, le parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort, les voies cyclo-piétonnes, le Métro 3… : je défends des projets ambitieux pour l’ensemble du territoire bruxellois, dans toutes les communes. »