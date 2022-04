«Je fais plaisir à l’ensemble des communes, en particulier aux communes socialistes»: la ministre Lalieux crée la polémique

Evoquant la rénovation de plus de mille logements sociaux et la construction d’une nouvelle salle de sport à Evere et Koekelberg, la ministre Karine Lalieux a déclaré : « Beliris, c’est juste du bonheur. J’ai une enveloppe d’investissements et je fais plaisir à l’ensemble des communes et en particulier, évidemment, aux communes socialistes. »

Ecolo et Groen, au pouvoir avec le Parti socialiste au niveau fédéral et bruxellois, n’ont pas manqué de réagir par le biais d’un communiqué. « Si ces propos sont avérés, ils témoignent d’une vision clientéliste insupportable. Le fonds Beliris n’a qu’une seule fonction : promouvoir le rayonnement de Bruxelles comme capitale et ville internationale, et cela au service de l’ensemble des Bruxellois et Bruxelloises et de tous ses visiteurs et visiteuses. »

« Il faut que la ministre comprenne que Beliris, ce n’est pas de l’argent de poche pour financer les copains », a ajouté le député fédéral Guillaume Defossé. Il demande par ailleurs un audit de tous les projets financés par Beliris depuis que la ministre est en place « afin d’évaluer si un saupoudrage a bel et bien été effectué selon des critères purement politiques et non objectifs ».

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a également réagi sur Twitter : « L’argent public mérite mieux que le copinage. Comme Ecolo, nous estimons que l’audit de Beliris est nécessaire. »

À lire aussi Georges-Louis Bouchez à l’attaque sur Twitter

La ministre Karine Lalieux a réagi aux critiques sur Twitter. Souhaitant « remettre dans leur contexte » les propos tenus lors du meeting, elle a argumenté qu’elle s’adressait à des militants socialistes et a donc évoqué les projets dans les communes des élus présents dans l’assemblée. « Mais que ce soit pour le stade de hockey à Uccle, la piscine Neptunium à Schaerbeek, le parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort, les voies cyclo-piétonnes, le métro 3… je défends des projets ambitieux pour l’ensemble du territoire bruxellois, dans toutes les communes. »