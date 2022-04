Guerre en Ukraine: le président Poutine évoque un «partenariat» avec la Hongrie après la victoire d’Orban

Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi le dirigeant hongrois Viktor Orban pour sa victoire aux législatives, a indiqué le Kremlin, exprimant l’espoir d’un renforcement des liens entre Moscou et Budapest.

« Le chef de l’Etat russe s’est dit certain que, malgré une situation internationale difficile, le développement futur des liens bilatéraux et de partenariat (entre Moscou et Budapest, NDLR) correspondra aux intérêts des peuples de Russie et de Hongrie », a affirmé la présidence russe dans un communiqué.