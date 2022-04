Guerre en Ukraine: la haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU «horrifiée» par les images de Boutcha

La haut-commissaire aux droits de l’homme s’est déclarée « horrifiée » lundi par les images des corps dans la ville ukrainienne de Boutcha, découverts après le retrait des troupes russes, évoquant de possibles crimes de guerre.

« Les informations qui se font jour de cette zone et ailleurs soulèvent des questions graves et inquiétantes sur de possibles crimes de guerres et atteintes graves au droit humanitaire international et des violations graves des droits de l’homme », a souligné Michelle Bachelet dans un communiqué, appelant aussi « à préserver toutes les preuves ».