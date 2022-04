Le recul du chômage se poursuit en Wallonie

La baisse est notée dans toutes les tranches d'âge et est la plus importante chez les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans (-23,5%).

Fin mars, la Wallonie comptait 196.373 demandeurs d'emploi inoccupés, dont 120.522 demandeurs d'allocations et 33.466 jeunes en stage d'insertion professionnelle. Ce nombre comprend également 26.500 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 15.885 demandeurs d'emploi inscrits librement.