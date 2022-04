Le chômage également en baisse en Flandre au mois de mars

Le taux de chômage s'élève à présent à 5,7%, contre 6,6% en mars 2021. La baisse la plus importante est constatée chez les demandeurs d'emploi inoccupés depuis un à deux ans et chez les moins de 25 ans. La diminution est aussi plus forte dans les provinces de Limbourg et en Flandre occidentale.

Au 31 mars, la Région enregistrait 182.442 demandeurs d'emploi inoccupés, dont 74% étaient en médiation avec le VDAB et 13% suivaient une formation.