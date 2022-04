Le Real Madrid aurait un plan pour relancer Eden Hazard...avant de le vendre en 2023

La saison 2021-2022 d’Eden Hazard est déjà bouclée. Opéré la semaine dernière pour lui retirer la plaque de sa cheville droite, le Diable rouge n’entrera plus en action avec le Real Madrid ces prochaines semaines. Désormais, c’est la saison 2022-2023 qu’il a dans le viseur et le club madrilène pourrait bien avoir un plan pour relancer le Belge.

Selon le quotidien espagnol AS, le Real est bien conscient qu’il ne pourra pas vendre Hazard cet été, vu ses pauvres prestations. Le club n’envisage pas non plus de lui faire une place dans son effectif, vu la concurrence avec Vinicius et la potentielle arrivée de Kylian Mbappé. La solution serait donc un prêt afin qu’Hazard retrouve du temps de jeu et son meilleur niveau, pour ensuite mieux le revendre à l’été 2023, un an avant la fin de son contrat.