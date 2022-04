Les pôles territoriaux bouleversent le processus d’intégration

A la rentrée scolaire 2021, l’accompagnement des élèves à besoins spécifiques a débuté sa mue. Le système d’intégration qui permettait à plus de 10.000 élèves par an de bénéficier d’un accompagnement individuel dans l’enseignement ordinaire n’est plus. Du moins pour les élèves qui n’étaient pas encore dans le dispositif. Les autres peuvent conserver leur accompagnement individuel.

Par le passé, donc, l’intégration temporaire totale (ITT) permettait aux élèves en difficultés de rester dans l’enseignement ordinaire plutôt que d’être envoyés dans le spécialisé, avec toutefois un protocole adapté. On parle ici d’enfants présentant des troubles du comportement, un handicap léger, un trouble dys (dyscalculie, dyslexie, dyspraxie)… Concrètement, l’enfant était inscrit fictivement dans une école spécialisée, il poursuivait sa scolarisation dans sa classe habituelle, mais il bénéficiait d’un accompagnement individuel de minimum 4 heures par semaine.