Ils attaquent au civil l’ancienne école de leur fils non voyant

Les parents d’un enfant non voyant attaquent l’ancienne école de celui-ci au civil, estimant qu’elle l’a trop vite « lâché ». Ce cas particulier montre les difficultés éprouvées par les enfants à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire.

Le tribunal de première instance de Charleroi s’est penché, ce vendredi, sur l’action introduite au civil par Nathalie et Vincent Latora contre l’ancienne école secondaire de leur fils non voyant, l’institut Saint-Joseph à Charleroi. Ils reprochent à l’institut d’avoir « baissé les bras » alors qu’ils accueillaient leur enfant en secondaire, en intégration, depuis sa première année. Mais derrière cette affaire, c’est le désarroi qui est de mise : celui de parents qui ont beaucoup sacrifié pour encadrer leur fils, et celui de l’école qui s’est vraisemblablement sentie dépassée par les attentes de ces derniers.