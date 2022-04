Le chiffre d'affaires d'Etex proche des 3 milliards d'euros (2)

"Les gens ont mis de l'argent de côté pendant la crise du coronavirus et ils ont réalisé que leur maison ou leur appartement était important, parce qu'ils étaient plus souvent chez eux ou parce qu'ils travaillaient plus souvent à domicile", commente Bernard Delvaux, qui dirige Etex depuis le début de l'année. "Et ils sont donc prêts à investir un peu plus, soit dans une nouvelle construction, soit dans la rénovation et l'isolation. Et c'est positif pour nous, nous avons les produits pour accompagner ces projets."

Grâce à cette demande, combinée avec "des prix de vente moyens plus élevés", le chiffre d'affaires a atteint 2,97 milliards d'euros, soit une augmentation sur une base comparable de 18,7% par rapport à 2020 et de 13,3% par rapport à 2019. Le résultat d'exploitation récurrent (rebitda) a atteint un nouveau record, à 570 millions d'euros. Le bénéfice net déclaré est par contre inférieur de 1,4% par rapport à 2020, à 198 millions d'euros.

Etex estime que la demande devrait rester forte durant la première moitié de 2022, malgré les incertitudes qui planent sur le marché. "La volatilité est devenue la nouvelle norme, comme en témoignent la hausse actuelle des prix des matières premières et de l'énergie ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine", confirme Bernard Delvaux.

Entre mi-2021 et mi-2022, Etex devra d'ailleurs augmenter les prix de ses produits "d'environ 18 à 25%" afin de maintenir ses marges bénéficiaires. Mais de telles hausses de prix comportent également le risque du report ou de l'annulation de projets, surtout maintenant que les taux d'intérêt des prêts commencent également à augmenter. "Il y a donc la possibilité d'un certain retard", ajoute le CEO.

La situation est cependant rassurante à plus long terme. "Il y a un grand besoin de logements neufs et aussi de rénovation du parc immobilier souvent vétuste et mal isolé. A cela s'ajoutent l'énergie coûteuse et la conscience environnementale qui renforce tout ce qui est lié à la rénovation et à l'isolation. C'est également encouragé par l'État et financièrement rémunérateur pour les consommateurs", analyse Bernard Delvaux. "Nos produits répondent parfaitement aux besoins actuels sur le marché et à ceux des 15 prochaines années."

La guerre en Ukraine touche par ailleurs directement Etex. L'entreprise possède une grande usine de plaques de plâtre près de la ville de Louhansk, dans la région du Donbass, à l'est du pays. Environ 200 personnes y travaillent. "Cette usine est à peu près en première ligne", explique le CEO. "Nous avons proposé aux salariés de les aider s'ils souhaitaient partir, mais la plupart ont jusqu'à présent choisi de rester sur place. Nous sommes en contact quotidiennement." Etex dispose également d'une antenne administrative et commerciale à Kiev, la capitale ukrainienne, avec une quarantaine d'employés. La plupart d'entre eux ont quitté le pays.

L'entreprise n'exporte plus non plus de produits vers la Russie. Les quelque 40 personnes qui travaillent pour Etex dans le pays sont toujours rémunérées.

L'entreprise a également connu plusieurs changements ces dernières années, avec une stratégie pour devenir un "acteur mondial dans les systèmes de construction légers et durables". Etex a notamment vendu ses activités de céramiques et de tuiles parce qu'elles ne correspondaient pas à cette image, et s'est concentrée sur les plaques de plâtre, le fibrociment, la protection passive contre l'incendie et les systèmes de construction modulaire. Le secteur de l'isolation s'est rajouté avec le rachat annoncé du producteur européen d'isolant URSA, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros.

"Il existe de nombreuses opportunités de croissance dans chacun de nos cinq piliers", annonce Bernard Delvaux. "Dans chaque pays où nous sommes actifs, nous essaierons de vendre tous nos produits et de renforcer notre présence." L'entreprise vise d'autres pays pour démarrer des activités ou procéder à des acquisitions.