Jon Batiste, le touche-à-tout du jazz

Le cœur de son éducation, c’est le jazz, bien sûr. Mais pas que. Le bon vieux rock, la soul, le rhythm’n’blues, le hip-hop, le funk, la fanfare se rassemblent dans ses albums. Un mélange détonant de Chuck Berry, Stevie Wonder, Trent Reznor, Trombone Shorty, Roy Hargrove, Ed Sheeran et de New Orleans.