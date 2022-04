Russie: un journaliste accusé d’«espionnage» et «trahison» contre l’Etat

Un journaliste d’investigation russe réputé, Ivan Safronov, a clamé son innocence et dénoncé le « cynisme extrême » de la justice lundi, au premier jour d’un procès pour haute trahison qui pourrait l’envoyer en prison pendant 20 ans.

Accusé de « trahison d’Etat » au profit d’une puissance étrangère et incarcéré depuis son arrestation, l’accusé est apparu lundi dans la cage en verre réservée aux détenus, le visage souriant et coiffé d’une crête iroquoise sur son crâne rasé. M. Safronov a remercié ses collègues venus couvrir le procès, selon des journalistes de l’AFP sur place. Il doit par la suite être jugé par ce même tribunal de Moscou, à huis clos car il s’agit d’un procès pour espionnage et trahison.

Sur Telegram, un avocat spécialiste de l’affaire, Ivan Pavlov, a publié dans la matinée une longue lettre du journaliste, qui rejette toutes les charges le visant et se dit victime d’une « parodie » de justice. « J’ai effectivement reçu de sources ouvertes des informations liées à mon domaine – le journalisme militaire », écrit M. Safronov. Mais « j’ai réalisé des contenus journalistiques qui ne contenaient pas un seul mot ou chiffre reçu sous le sceau du secret ou illégalement ». Lors de l’instruction, il affirme n’avoir jamais eu le droit d’utiliser internet pour montrer aux enquêteurs le contenu de ses articles. Il dit aussi n’avoir vu ses avocats qu’une fois par mois environ, sans que ces derniers n’aient le droit d’apporter même une feuille de papier pour prendre des notes. « Cela relève véritablement d’un cynisme extrême, si ce n’est d’un crime contre la justice, que d’accuser un homme d’un crime puni jusqu’à 20 ans de prison sans lui donner la possibilité de se défendre », dénonce M. Safronov.