Olivia Rodrigo, révélation de l’année

Actrice d’abord donc, Olivia Rodrigo, née le 20 février 2003 à Murrieta en Californie. D’origine philippine du côté de son père, et allemande et irlandaise du côté de sa mère, Olivia entame des cours de comédie et de chant dès l’âge de six ans et commence à jouer dans des productions théâtrales amateurs à l’école. On l’aperçoit en 2015 dans la vidéo Grace, la meilleure pâtissière et dans la série télévisée de Disney Frankie et Paige (trois saisons) ainsi que dans la pub Old Navy. La même année elle fait une apparition dans la série New Girl aux côtés de Zooey Deschanel. En février 2019, elle rejoint la distribution de la série High School Musical : La Comédie musicale , à destination de la plateforme Disney+. Pour la première saison de la série, elle compose la chanson All I Want