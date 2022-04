Grammy Awards: et les vainqueurs sont Jon Batiste et Olivia Rodrigo

Dimanche soir, à Las Vegas, Jon Batiste a remporté le Grammy de l’album de l’année en plus de quatre autres trophées, et la nouvelle sensation pop Olivia Rodrigo a remporté le Grammy Award de la « révélation de l’année ». Le projet rétro Silk Sonic, porté par Bruno Mars et Anderson. Paak, a remporté quatre prix au total, dont les trophées convoités de la chanson de l’année (Leave The Door Open). Mais on retiendra surtout de cette soirée l’intervention enregistrée du président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour demander le soutien des États-Unis à son pays : « La guerre. Qu’est-ce qui est l’exact opposé de la musique ? Le silence des villes en ruines et des gens tués », a lancé le président Zelensky avec son habituel tee-shirt kaki, avant une performance de John Legend, rejoint sur scène par des artistes ukrainiens, Mika Newton et Lyuba Yakimchukt. « Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu de smokings.