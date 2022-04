Impôts: une mise en garde contre une fausse solution miracle

L’Administration fiscale flamande (Vlabel) met en garde dans un communiqué de presse contre une « solution miracle » qui permettrait de ne plus jamais payer d’impôts, selon les informations de Het Laatste Nieuws. Cette « solution miracle » circule sur internet et les réseaux sociaux depuis quelques mois. Grâce à une prétendue fiducie des personnes affirment avoir droit à un héritage de 1,5 million d’euros et par conséquent, ne plus jamais avoir à payer des impôts. Cette affirmation est complètement fausse et erronée, souligne Vlabel.

D’après les auteurs d’un courrier à l’administration, un arrêt sur l’exonération (exclusion ou limitation des responsabilités, ndlr.) de la « Cour suprême des enfants » montrerait qu’ils ont droit à un héritage de 1,5 million d’euros. Les auteurs de la lettre demandaient également à l’administration fiscale de liquider la fiducie, afin qu’elle ne puisse plus jamais leur réclamer de l’argent. Cela signifie également que ces personnes ne devraient plus payer d’impôts.