La semaine de quatre jours proposée aux communes wallonnes

Les travailleurs âgés et peu qualifiés de ces communes pourront travailler quatre jours sans perte de salaire. La mesure s’applique déjà à certains fonctionnaires régionaux. Certaines communes wallonnes et bruxelloises ont déjà franchi le pas.

Travailler quatre jours et être payé pour cinq. Cette formule va être proposée à certains fonctionnaires locaux de Wallonie dans les prochains mois. La formule n’est pas celle imaginée voici quelques semaines par la Vivaldi (un horaire hebdomadaire de 38 heures étalé sur quatre journées « plus longues »), mais bien celle envisagée dans le cadre d’une réduction collective ou individuelle du temps de travail. Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), a adressé une circulaire aux communes, les invitant à négocier cette formule avec les organisations syndicales et à revenir vers lui avec un règlement de travail modifié pour le 15 juin. La proposition ne s’adresse pas à l’ensemble de la fonction publique locale mais bien aux agents, contractuels ou statutaires, peu qualifiés (niveaux D et E), âgés d’au moins 60 ans et exerçant un métier ou une fonction pénible.