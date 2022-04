Coupe de Belgique: La Gantoise a vendu tous ses tickets pour la finale

Les supporters des Buffalos prendront place dans les tribunes 3 et 4 alors que le RSC Anderlecht pourra occuper les tribunes 1 et 2 de l’enceinte bruxelloise.

La Gantoise a annoncé lundi avoir écoulé les 20.000 tickets dont elle disposait pour la finale de la Coupe de Belgique contre le RSC Anderlecht, prévue le lundi 18 avril à 15 heures sur la pelouse du stade Roi Baudouin.

Anderlecht et La Gantoise s’étaient déjà affrontés en finale de la Coupe de Belgique en 2008, date du dernier succès des Bruxellois dans la compétition (3-2). Les Buffalos n’ont eux plus soulevé la Coupe de Belgique depuis 2010 et leur victoire 3-0 face au Cercle de Bruges.