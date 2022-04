Anderlecht va-t-il conserver sa place dans le Top 4? Les consultants sont unanimes avant la dernière journée de D1A

Anderlecht (61 points) et Gand (59) sont à la lutte pour décrocher le dernier ticket du Top 4, histoire de rejoindre l’Union Saint-Gilloise, le Club Bruges et l’Antwerp. Pour les Europe Playoffs, seul Malines a validé sa participation. On attend encore le malheureux du duel à distance entre Anderlecht et Gand, donc. Mais, probablement aussi, le Sporting de Charleroi (51), qui a besoin d’un point contre Zulte Waregem pour prendre part aux festivités printanières. La dernière place se disputera, en théorie, entre Genk et Saint-Trond. Les deux équipes limbourgeoises ont toutes les deux 48 unités, mais le Racing a un petit avantage avant l’ultime journée. Les consultants du championnat de Belgique se sont penchés sur ces deux derniers enjeux. Et leurs avis sont orientés dans la même direction…

Il reste 90 minutes à disputer avant la clôture de la phase régulière. Pour certaines équipes, il n’y a plus rien à jouer. Pour d’autres, l’enjeu est crucial. Si l’on connaît déjà les barragistes (Seraing et le RWDM), le relégué (le Beerschot) et le montant (Westerlo), il demeure des points d’interrogation concernant la composition des Champions Playoffs et Europe Playoffs.

Anderlecht ou Gand en Champions Playoffs ?

Nordin Jbari : « C’est vrai que cela a été chaud pour Anderlecht après la défaite à Gand mais je suis sûr que les Mauves seront en Playoffs 1. Ils ont leur destin en main après le faux pas des Buffalos ce dimanche. Il y a beaucoup de maîtrise qui se dégage du jeu anderlechtois. Donc, clairement, je vois le RSCA dans le Top 4. Il faudra faire attention à Courtrai, bien sûr, sur un terrain pas forcément bon, avec un Karim Belhocine qui connaît la maison mauve et des attaquants capables d’amener de la folie. Mais je ne vois pas Anderlecht louper le coche. D’autant que Zirkzee et Kouamé sont en très grande forme. »

Philippe Vande Walle : « Anderlecht a fait grand pas en avant vers le Top 4 et mérite, selon moi, de participer à ces Champions Playoffs. Je mettrai, donc, bien une pièce sur les Mauves… même si dans le football, l’imprévisible est toujours au coin de la rue. C’est d’ailleurs la plus belle chose qui existe dans ce sport. Courtrai n’a plus rien à jouer en théorie mais les coaches utilisent souvent ce genre de match pour tenter de booster leur équipe. Je rappelle aussi que Karim Belhocine a travaillé auparavant à Anderlecht, je pense que Courtrai va vouloir terminer la saison sur une bonne note. Mais je vois quand même Anderlecht terminer le travail. »

Thomas Chatelle : « Comme je pensais la semaine dernière que l’Antwerp ne finirait pas dans le Top 4, je peux encore me tromper pour Anderlecht. Mais je pense franchement que les Mauves ne perdront pas de points à Courtrai. C’est une équipe démobilisée, qui a quasiment terminé son championnat depuis dix journées. Je ne vois pas l’équipe flandrienne trouver les ressources pour inquiéter Anderlecht. Les joueurs de Vincent Kompany, eux, demeurent séduisants et ont réussi à gérer leurs nerfs dans ce sprint final. C’est, à mon sens, de bon augure pour la suite. Car, pour les Mauves, il n’y aura ensuite plus que des finales à jouer… »

Quelles équipes en Europe Playoffs ?

Nordin Jbari : « J’espère et je pense que Charleroi décrochera son ticket pour les Europe Playoffs. Les Zèbres ne méritaient pas d’être dans le Top 4, mais il y a quelques joueurs intéressants dans ce noyau. J’ose penser que la claque reçue à Anderlecht (4-0) permettra aux Carolos de se remettre en question et de terminer le travail contre Zulte. Et, pour la dernière place, je pense que Genk va se qualifier. Le Racing a frappé fort contre Eupen. C’est un club qui a vécu une saison très spéciale, ça ressemble même à un véritable gâchis quand on regarde les individualités qu’il y a dans ce groupe. Les Limbourgeois ont eu des hauts et des très bas cette saison. Se qualifier pour les Playoffs 2 ne sera, pour moi, que le minimum syndical pour Genk. Car cette équipe aurait dû se battre pour une place dans le Top 4. »

Philippe Vande Walle : « Il ne manque qu’un point à Charleroi mais je vois les Zèbres assurer ce week-end contre Zulte. Derrière les Carolos, je pense que les positions vont rester figées : Genk va s’imposer à Seraing et Saint-Trond également contre le Standard. Pour moi, le Racing sera en Europe Playoffs et, même si je suis très clairement contre ce système de playoffs, il devrait quand même y avoir de belles affiches entre les équipes classées entre la 5e et la 8e place. »