Delight in Disorder: une large palette d’émotions.

Jusqu’ici, « Delight in Disorder » était un oxymore dû à Robert Herrick, poète anglais du XVIIe siècle. C’est dorénavant le nom du quintette bruxellois formé par Sophia Haze au chant, Dorothée Pietquin à la guitare, Philippe Delhaye aux claviers, Laurent Soulasse à la basse et Bastien Chauvon à la batterie. Les compositions sont majoritairement, pour le moment avec ce premier EP de cinq titres, celles de Philippe Delhaye du groupe de trip-hop Trouble. La formation et le nom changent donc, mais l’essentiel est toujours là : une musique qui s’inspire notamment de Massive Attack et Portishead, avec cette voix féminine en suspension servant un univers sonore qui doit autant au jazz qu’à l’électro ou la soul. « Hypnotic », le premier single paru l’an dernier, a été suivi de « The Gun », avec sa guitare rageuse. Car DiD en est encore au stade des expérimentations, entre douceurs naturelles et fulgurances distordues. Entre ambiances mystérieuses et introspections, voici déjà une large palette d’émotions.