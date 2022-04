Les survivants de Boutcha témoignent de l’horreur vécue sur place: «Des femmes et des enfants ont été tués de sang-froid»

« Les soldats faisaient irruption dans les maisons, tuaient les habitants dans leur lit et se couchaient à leur place. »

Vladislav Kozlovskiy a été témoin du pire : « Ils ont tué un vieil homme que je ne connaissais pas. Il était assis sur un banc en face de moi. Un Russe s’est approché de lui, lui a tiré une balle dans la tête, puis s’en est allé. » Vladislav, 28 ans, gérait un restaurant dans le centre de Boutcha avant l’occupation. Avec une centaine d’autres personnes, il est resté pris au piège d’un abri antiatomique pendant un mois. Cet endroit était devenu leur prison. Il est l’un des témoins directs des horreurs dont nous voyons aujourd’hui les premières images. Il a tout vu de ses propres yeux, il sait ce que signifie être au bord du précipice, avec d’un côté la vie et de l’autre côté la mort : « Un jour, ils m’ont pointé une mitrailleuse sur la tête, puis ont tiré un seul coup à proximité de mon oreille, sans me toucher. Finalement, ils m’ont donné un coup de pied à la tête et m’ont laissé là. »