Get Well Soon: mélodies pop craquantes à souhait

Amen ! Voilà qui est clair, qui sonne pour Konstantin Gropper comme une fin (heureuse ou non), aussi bien celle de l’enregistrement du disque que du confinement durant lequel il a été réalisé dans son sous-sol et une maison de vacances isolée au milieu des vignobles de Rhénanie-Palatinat de ses terres natales allemandes. Inspiré, Konstantin l’a été pour parler aussi bien des grandes questions sociales (l’isolement, l’individualisme, la poursuite du bonheur…) que pour se laisser aller à une facette de sa personnalité qu’il a trop longtemps négligée : l’optimisme ! Du coup, ce nouvel album est quasiment enjoué et certainement emphatique. Amen, en une heure, parvient à mêler « des références à des philosophes, romanciers et thérapeutes, des citations de livres de développement personnel ou d’un traité sur les milliardaires de la technologie, et des allusions à certaines doctrines extrêmes ». Konstantin retrouve cette voix de crooner qu’il enrobe de cuivres et de mélodies pop craquantes à souhait, entre références krautrock et dreampop aux synthés up-tempo à reprendre en chœur. « I Love Humans », ose-t-il même chanter, c’est tout dire !

V2.