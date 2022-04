Le secteur aérien menacé par le plan climat de l’Union européenne, selon Lufthansa

Le plan climat « Fit for 55 » de l’UE, qui prévoit notamment des taxes supplémentaires sur les vols intra-européens, constitue une grave menace pour la compétitivité et l’emploi du secteur aérien européen, a alerté lundi le géant Lufthansa avec les aéroports de Francfort et de Munich. Si la branche dit soutenir les objectifs climatiques de la Commission européenne, les propositions du plan constituent « non seulement un risque pour les compagnies aériennes, mais aussi pour les aéroports et donc pour l’ensemble du secteur aérien européen », a mis en garde Carsten Spohr, patron du premier groupe européen du transport aérien.

Leur critique porte notamment sur la réforme des quotas d’émission qui imposerait dès 2023 une taxe sur les vols à l’intérieur de l’UE et accorderait un avantage compétitif disproportionné à la concurrence étrangère, non soumise à ces charges. Cela rendrait plus avantageux un transit par une plateforme non-européenne. « Les billets d’avion deviendraient plus cher en Europe » tandis que « les grandes plaques tournantes aux portes de l’UE et leurs compagnies respectives en profiteraient », a mis en garde le patron lors d’une conférence de presse, s’inquiétant notamment de la concurrence d’Istanbul, Dubaï et Doha.