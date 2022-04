Cowboy Junkies: un vrai disque de fans

Cela fait plus de 35 ans que le combo canadien formé par Margo Timmins et ses frères traîne ses guêtres sur les scènes du monde entier. Sans toujours être récompensé de ses efforts. Pour se faire plaisir et rendre hommage aux débuts où ils ont toujours aimé faire des reprises, voici donc tout un album de reprises de leurs chansons préférées réenregistrées. Ce qui donne un très joli florilège avec David Bowie (« Five Years »), Neil Young (« Love In Mind » et « Don’t Let It Bring You Down »), Gram Parsons (« Ooh Las Vegas »), The Rolling Stones (« No Expectations »), Bob Dylan (« I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You »), Vic Chesnutt (« Marathon ») ou encore The Cure (« Seventeen Seconds »). Un excellent choix qui passe aussi par des interprétations originales, des arrangements adaptés à leur style country-rock. Margo l’avoue elle-même : il s’agit ici d’un vrai disque de fans. Et comme les Timmins ont plutôt bon goût et que ces versions finissent par leur ressembler, on prend un réel plaisir à redécouvrir tous ces chefs-d’œuvre…

V2.