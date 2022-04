Romain Pilon: très classe

Romain Pilon à la guitare, Yoni Zelnik à la contrebasse, Jeff Ballard à la batterie, dix standards assez peu joués, un « Interlude » de Pilon, et c’est le bonheur. Cet album est classe, très classe. C’est la première fois que, sur disque en tout cas, le guitariste français s’attaque à des standards. Des morceaux peu connus signés Miles Davis, Herbie Hancock, Steve Swallow, Thelonious Monk, Horace Silver, J.J. Johnson, Kenny Wheeler ou Victor Young. C’est du be-bop parfait. La sonorité pure de la guitare, due au luthier Aurélien Peras, l’apparente simplicité et la limpidité de ces interprétations qui coulent comme une rivière sage avec, de temps à autre, comme sur « Side Car » de Miles Davis, des mouvements soudain plus torrentueux. On croirait parfois entendre Jim Hall et parfois John Scofield mais non, c’est du Romain Pilon, magnifié par les baguettes de Ballard et les cordes de Zelnik. Le trio présente son album à la Jazz Station, à Saint-Josse, le jeudi 31.

