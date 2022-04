John Hadfield’s Paris Quartet: des musiciens en parfaite osmose

John Hadfield est un batteur américain. Il s’est installé à Paris dernièrement, « pour fuir les Etats-Unis », dit-il. En fait, il est arrivé en pleine pandémie, qui a paralysé la scène parisienne. Mais, paradoxe, il avoue : « L’annulation des spectacles m’a permis de collaborer plus facilement avec des artistes locaux et de me concentrer sur la composition. » Il s’est acoquiné avec le Français Sylvain Rifflet au saxophone, le Belge Jozef Dumoulin au Rhodes et le Canadien Chris Jennings à la contrebasse. C’est évidemment du jazz, et du meilleur. Mais qui utilise aussi des langages musicaux extérieurs au jazz, des éléments de la musique carnatique de l’Inde du Sud et de la musique de l’Afrique du Nord. Et Nguyên Lê vient poser sa guitare aux accents vietnamiens sur un morceau, « Secret Language ». L’album est très réussi, les musiciens sont en parfaite osmose, le Rhodes développe ses atmosphères, le sax ses volutes, les percussions leurs rythmes, la contrebasse ses contrepoints. Tout vient se poser juste où il faut. Et l’auditeur est heureux.

Out Note Records