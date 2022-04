Rapport du Giec: les émissions de gaz à effet de serre doivent plafonner d’ici trois ans pour que le monde reste «viable»

L’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement à +1,5ºC par rapport à l’ère pré-industrielle est « hors de portée » avec les engagements internationaux actuels, soulignent les experts du Giec. Et même si le « pic d’émissions » est effectivement atteint avant 2025 et que des « actions immédiates » sont prises, le réchauffement pourrait atteindre 2ºC.

« Nous sommes à un tournant. Nos décisions aujourd’hui peuvent assurer un avenir vivable », insiste le patron du Giec Hoesung Lee.

Réduire la consommation du charbon, du gaz et du pétrole d’au moins 60 % d’ici 2050, dit l’ONU

L’utilisation des énergies fossiles doit être très fortement réduite d’ici à 2050 pour tenir l’objectif majeur de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète à +1,5ºC par rapport à l’ère pré-industrielle, alertent lundi les experts climat de l’ONU (Giec) dans leur nouveau rapport de référence.

Sans capture de carbone (technologie non mature à grande échelle), l’usage du charbon devrait être totalement stoppé et ceux du pétrole et du gaz réduits de 60 % et 70 %, respectivement, d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2019, la « quasi-totalité de la production mondiale d’électricité devant provenir de sources zéro ou bas-carbone », estime le Giec.

Les 10 % des ménages les plus riches représentent jusqu’à 45 % des émissions, souligne l’ONU

Les ménages avec les 10 % des plus hauts revenus dans le monde représentent à eux seuls entre 36 % et 45 % des émissions totales de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, soulignent les experts climat de l’ONU (Giec) dans un rapport publié lundi.

Parmi ces 10 % de plus aisés, les deux tiers vivent dans les pays développés. Les émissions liées au mode de vie des classes moyennes et défavorisées des pays développés sont quant à elles de 5 à 50 fois plus élevées que celles de leurs homologues dans les pays en développement, indique aussi le Giec.

L’efficacité énergétique et la sobriété pourraient réduire les émissions de 70 %, selon l’ONU

Agir sur la demande en énergie et la consommation de biens et services permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique de 40 à 70 % d’ici à 2050, estiment les experts climat de l’ONU (Giec) dans leur dernier rapport, publié lundi.