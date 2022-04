RVB Quartet: de l’émotion, du groove, de la chaleur

Elle a une chouette sonorité, la guitare de Rebekka Van Bockstael, qui peut s’étaler dans des nappes atmosphériques ou scintiller de riffs nerveux. Et ses complices la soutiennent avec intelligence : Elias Storme aux sax, Otto Kint à la contrebasse et Marius Couvreur à la batterie. Rebekka, 28 ans, a composé les huit chansons, qui parlent de pollen de bouleau (et d’allergies je suppose) (Berkenstuifmeel), de Moment de tristesse, d’hommage à son oncle décédé (Ode to Patrick), de la hype de la grande ville (Big City Hype), de Powerpoint et de Hotspot. Des choses du quotidien, donc, des histoires de tous les jours. Il y a de l’émotion, du groove, de la chaleur. On est très emballé par Berkenstuifmeel, Moment de tristesse ou Ode to Patrick, un peu moins par Cetturu, Intrusive ou Big City Hope, qui me paraissent moins originaux, plus banals. Mais on sent dans ce jeune groupe un talent qui ne demande qu’à éclater. En plus, la photo de la pochette signée Nick Verhagen est très réussie et le même photographe illustre magnifiquement le livret. Un quartet à suivre, c’est sûr.

W.E.R.F. Records