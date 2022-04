Guardiola-Simeone: un vrai choc entre deux styles aux antipodes

Le Manchester City de Pep et l’Atlético Madrid du « Cholo » s’affrontent dans un des quarts de finale les plus attendus. Il s’agira seulement de leur troisième confrontation directe. Un duel entre deux footballs d’auteur, reconnaissables les yeux fermés.

Ce duel entre Anglais et Espagnols est avant tout celui de deux entraîneurs aux antipodes. Le « cholisme » prêche la course et l’abnégation tandis que le « guardiolisme » prône la possession et les accélérations brutales. L’Argentin et le Catalan incarnent les deux côtés du football, une opposition aussi vieille que le jeu. La bagarre contre le beau geste. Pile ou face.

Curieusement – Pep Guardiola (8 fois) et Diego Simeone (6 fois) sont les deux entraîneurs qui ont joué le plus de quarts de finale sur les 9 dernières éditions –, ils ne se sont croisés qu’à trois reprises dans toute leur carrière. Comme si cette distance qui les sépare dans l’idée du jeu était telle qu’une rencontre tienne quasiment de l’impossible.