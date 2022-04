Minino Garay: coloré, chaloupé, chatoyant

Minino Garay est un percussionniste argentin établi en France. Dans cet album, il conjugue trois de ses passions : le jazz, la musique de son pays et le spoken word. Le mot parlé est une poésie récitée sur fond de beat et d’improvisations instrumentales héritière des Last Poets et de Gil Scott-Heron. Minino Garay s’y consacre donc, sur fond de traditions rythmiques d’Argentine et de jazz. C’est coloré, foisonnant, chaloupé, chatoyant. Ça parle d’amour et d’érotisme, de politique et de quotidien. Mais autant je suis impressionné par la mosaïque musicale fournie par Minino et ses potes Hernán Jacinto, André Ceccarelli, Pipi Piazzolla, Christophe Walemme, Manu Codjia, Jean-Marie Ecay, Flavio Romero, Leo Genovese, Melingo, Alex Pandev et notre David Linx, autant les compositions me séduisent vraiment, autant aussi je me suis assez rapidement lassé de ces spoken words. Minino Garay pose sa voix chantée-parlée un peu à la manière de Paolo Conte mais il n’en a pas la profondeur et la sensualité. On ne peut cependant jamais s’opposer à un artiste qui a envie d’expérimenter de nouvelles routes. C’est sa mission en fin de compte.

Sunnyside Records / Socadisc