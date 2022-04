Ensembles Correspondances: faste et finesse

Durant près de 40 ans, Michel-Richard de Lalande fut l’incontournable musicien de Louis XIV, de l’intimité de sa vie privée aux fêtes religieuses ou dynastiques pour lesquelles il écrivit pas moins de 77 « Grands Motets ». Sébastien Daucé, qui est ici chez lui, en a choisi trois qu’il magnifie avec son Ensemble Correspondances : le majestueux « Misere », traditionnellement exécuté au cours de la semaine sainte, un « Dies Irae », écrit pour les obsèques de la dauphine Marie-Christine de Bavière et qui fut ensuite retravaillé pour d’autres décès à la cour et un « Veni creator », utilisé à la cour de France pour les cérémonies de l’ordre du Saint-Esprit. Le tout servi avec un mélange de faste et de finesse qui donne vie à une étiquette réputée rigoureuse.

harmonia mundi