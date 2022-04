John Williams, The Berlin Concert et The Boston Pops Orchestra

Quand il enregistre ce double album avec le Philharmonique de Berlin en octobre 2021, John Williams n’a encore que… 89 ans. Mais les concerts sont mémorables, soutenus par un public littéralement en transe et propulsés par la puissance toute de beauté sonore des Berlinois. Les plus grands moments de ses musiques de film sont évoqués, sans oublier une « Elégie » pour violoncelle et orchestre qu’il souhaitait jouer avec un soliste de l’orchestre. Le temps de nous rappeler que, comme Nino Rota, Williams est bien un compositeur à temps plein.

Et là un gros coffret Decca tombe à pic pour nous rappeler que le compositeur fut durant 14 ans le chef du fameux Boston Pops Orchestre, un ensemble mythique fondé à partir du fameux Symphonique de Boston qui se spécialise dans la musique classique légère et populaire. Ce Boston en tenue d’été fut dirigé 50 ans durant par le légendaire Arthur Fiedler et c’est un chef de studio qui est appelé à lui succéder en 1980 : il s’appelle John Williams.