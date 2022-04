Casper Nielsen: «On a quelque chose à perdre, on est 1er depuis le 11e match»

Si certains pensaient que l’Union allait, à un moment ou l’autre, s’écrouler durant ce championnat, force est de constater qu’ils se sont mépris. Le 16 octobre 2021, il y a un peu moins de six mois, les Saint-Gillois prenaient les rênes de la D1A. Depuis lors, ils ne les ont plus lâchées ! Ce dimanche face au Standard, ils ont parachevé une partie du travail, devenant officiellement champions de la phase régulière. Un titre qui leur assure d’ores et déjà un ticket européen pour la saison prochaine et qui leur permet de nourrir les plus beaux espoirs à moins de trois semaines du début des Champions Playoffs. Les attentes sont en tout cas immenses à Saint-Gilles, et notamment dans le chef de Casper Nielsen, auteur d’une énorme prestation à Sclessin, qui n’hésite pas à clamer haut et fort ses ambitions. Ce dernier s’érige en outre comme un des grands leaders de ce groupe unioniste. Un statut encore renforcé par sa toute première -et récente- sélection avec l’équipe nationale danoise.