Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé la journée avec un peu plus de conviction

ArGEN-X (298,80) et Galapagos (60,38) étaient toujours en tête avec des hausses de 2,93 et 2,55% devant AB InBev (56,30) et Elia (142,20), positives de 2,46 et 2,01%. KBC (64,86) et Ageas (45,52) cédaient par contre 0,70 et 1,58%, Proximus (16,49) reculant de 1,49%, Ackermans (167,70) et Cofinimmo (131,10) de 1,24 et 1,21%.

Solvay (89,44) valait 0,49% de moins que vendredi alors que UCB (109,00) s'appréciait de 0,55% ; Umicore (40,53) et D'Ieteren (158,70) gagnant 1,50 et 1,15% alors que Aperam (39,94) cédait 0,77%. Orange Belgium (19,16) et Bpost (6,03) étaient positives de 3,6 et 0,5% tandis que Euronav (10,58) et Exmar (6,10) progressaient de 5,5 et 2,2% contrairement à CFE (127,00) et Econocom (3,80), négatives de 2,3 et 4,9%.